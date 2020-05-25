Yeni Zelanda başbakanı canlı yayındayken deprem oldu, soğukkanlılığını bozmadı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, canlı yayındayken deprem oldu. Soğukkanlılığını bozmayan Ardern röportaja devam etti.

9 Mayıs’ta Covid-19 vakaları sıfıra inen, o tarihten beri bir vaka tespit edilen ülkenin başbakanı, başkent Wellington’daki parlamento binasından bir TV’nin canlı yayınına katıldı. Kriz yönetimindeki başarısıyla tanınan Ardern, AM Show adlı programa konuk oldu.

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O yayındayken, dün sabah yerel saatle 08:00’de, merkez üssü Wellington’a bir saat mesafedeki Levin’de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 37 kilometre olan depremde ölen, yaralanan olmadı; bina yıkılmadı.

Ardern, sunucu Ryan Bridge’in sorularını yanıtlarken, “Burada deprem oluyor Ryan” dedi. Ancak, panik olmadı ve söyleyişe devam etti.

15 saniye süren deprem sırasında bir ara gözünü tavana çeviren Ardern, “Arkamda bir şeylerin hareket ettiğini görüyorsanız Arı Kovanı (parlamento binası) fazlasıyla sallanıyor” ifadelerini kullandı.

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Sunucunun, “İyi misiniz. Sallantı durdu mu, yayına devam edebilecek msiniz” sorusuna karşılık “İyiyim, Durdu. Merak etmeyin başıma düşecek, sallanan avizeler yok tepemde” diyen Ardern, yayına kaldığı yerden devam etti.

Fotoğraf: Guardian

Deprem kuşağındaki Yeni Zelanda’da, 2010 ve 2011’de Christchurch’te meydana gelen iki depremde 185 kişi ölmüştü.