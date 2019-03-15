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Yaramazlara biraz batar!

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Böyle insanların bu ülkede yeri yok

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentindeki iki camiye yönelik saldırı sonrasında ”Bugün Yeni Zelanda’nın en karanlık günlerinden biri” dedi ve saldırganın kendilerinden olamayacağını dile getirdi.

Ardern, canlı yayınlanan konuşmasında, saldırının kurbanlarının çoğunun Yeni Zelanda’yı ‘evleri’ olarak gören göçmen veya mülteciler olduğunu belirterek, ”Evet bu ülke onların evi” dedi. Ardern konuşmasına şöyle devam etti:

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‘Onlar biziz. Geçmişte bu ülkede benzeri görülmemiş şiddeti bize uygulayan kişi ise bizden değil. Böyle insanların Yeni Zelanda’da yeri yok. Bu tür bir şiddet eyleminin de bu ülkede yeri yok.”

Kendisi gibi birçok Yeni Zelandalının kalbinin saldırıda ölenlerin yakınlarıyla ve yaralananlarla attığından emin olduğunu söyleyen Ardern, polisin zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama çağrısını yineledi. Ardern, şunları söyledi:

”Lütfen evlerinizde kalın. Biliyorum bazılarınız bu nedenle kısa süre için de olsa yakınlarından ayrı kalacak. Ama polis, birden fazla mekanda inceleme yapıyor. Hem güvenlik hem de soruşturmanın hızlı ilerlemesi için evlerinizde kalın.” dedi.

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Christchurch Hastanesi’nin yaralılar için seferber olduğunu vurgulayan Ardern, konuşmanın ardından başkent Wellington’a gideceğini ve yeni gelişme oldukça halkı bilgilendireceğini söyledi.

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