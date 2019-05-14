Yeni Zelanda başbakanı 11 yaşındaki kızın ‘rüşvet’ini iade etti

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 11 yaşındaki bir kız öğrencinin ejderha araştırması yapmak için kendisine teklif ettiği 5 Yeni Zelanda Doları’nı (yaklaşık 20 lira) reddetti.

Fotoğraf: Reuters

Victoria isimli öğrenci Ardern’a yazdığı mektupta ejderha eğitmeni olmak için ‘telekinetik güç’ (bir şeyin bir fiziksel gücün etkisi olmaksızın hareket etmesi) sahibi olmak amacıyla hükümetin bu yönde desteğini istedi ve harçlığından ayırdığı ‘rüşvet’i de zarfa ekledi.

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Ardern, yanıtında, hükümetin gündeminde şimdilik ejderhalarla ilgili araştırma yapmak olmadığını yazdı ve el yazısıyla şu notu ekledi: “Benim de bir gözüm ejderhaların üzerinde. Kıyafet giyiyorlar mı?”

Ardern, mektubunda kendisi ve ülkeyi yöneten diğer arkadaşlarının onun ejderhalara ilgisinden çok etkilendiklerini bu konuda çalışma yapmadıkları için parayı iade ettiğini belirterek, “Sana telekinezi, telepati ve ejderhalarla ilgili çalışmalarında başarılar diliyorum” diye yazdı.

Victoria’nın ağabeyi sosyal medyada, kız kardeşinin bu ilgisinin ve başbakandan talebinin telepati ve telekineziyi konu alan bilim-kurgu dizisi ‘Stranger Things’den kaynaklandığını yazdı.

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Ardern, mart ayında da ‘silahları yasaklamanın iyi bir fikir olduğunu’ yazan Lucy’ye yanıt yazmıştı.