Yeni zammın yansıması: Elektrik faturası ocaktan beri 46 lira arttı

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), yılın başından itibaren elektriğe yapılan zamlar nedeniyle faturanın ortalama 46 lira yükseldiğini bildirdi.

Odanın İzmir şubesinin açıklamasına göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) 1 Ekim’den itibaren elektriğe yüzde 14.9 zam yapması, daha önceki zamlarla toplanınca faturayı epey artıracak.

Reklam

Son zamla birlikte, Ocak 2019’dan beri yapılan toplam zam yüzde 39.3’ü buldu. Yılın ilk ayında ortalama bir fatura 117 lira 30 kuruş gelirken, şimdi 163 lira 40 kuruşa yükseldi. Bu da 46 liralık bir artış anlamına geliyor.

Asgari ücretli bir kişi, maaşının yüzde 8’ini elektriğe ayırılıyor. Faturanın beşte biri de vergilerden oluşuyor.

EMO, ödenecek parayı hesaplarken dört kişilik bir ailenin asgari geçim standartları için aylık tüketeceği elektrik enerjisi miktarını 230 kilowattsaat (kWh) olarak baz aldı.