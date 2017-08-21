Yeni YouTube kanalı: ‘Son dakika’ haberleri anlık olarak önerilecek

Youtube, ‘son dakika’ haberleri için oluşturduğu özel bölümü ana sayfasında ve mobil uygulamalarında göstermeye hazırlanıyor.

Kullanıcıların son dakika haberlerini anlık olarak görebileceği bu yeni bölüm, sitede önerilen bir kanal gibi gösterilecek.

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Android Police’de yer alan habere göre YouTube kullanıcıları kısa bir süre sonra siteyi açtıklarında önerilen videoların yanısıra ‘son dakika haberleri’ başlıklı bir kategori daha görecek.

Bu kategorideki içeriklerin nasıl seçileceği henüz net değil.

Son dakika haberlerinin ülkeden ülkeye değişiklik göstermesi ihtimali olsa da, Barcelona’daki terör saldırısı gibi olaylar küresel olarak tek bir kanaldan izlenebilecek.