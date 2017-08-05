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Yeni yönetmelik: İçki satan yerler birden fazla marka seçeneği sunmak zorunda

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Yeni yönetmeliğe göre, içki satan dükkan ve restoranlar, her bir içkiden en az iki marka seçeneği sunmak zorunda.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’in haberine göre, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (TAPDK), alkollü içecek satışı yapan tüm işletmeleri kapsayan yönetmelik değişikliği dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Kararın rekabet ortamının güçlendirilmesi için alındığı belirtiliyor.

Tek bir markayla anlaşması olan işletmelerse, bir yıl içinde anlaşmalarını bitirecek. Düzenleme, restoran ve barların bira markalarıyla yaptığı anlaşmaları ise kapsamıyor.

Tekel bayileri ve marketler gibi ‘perekende satış yerleri’nde, alkollü içkilerin her bir kategorisinde, müşterilere en az iki marka seçenek olarak sunulacak. Restoranlar, kafeler, barlar gibi ‘açık alkollü içki satışı yapan yerlerde’ de aynı uygulama olacak.

İstisna bira

Açık alkollü içki satıcıları, marka ismi, servis veya ambalaj hacmi ve fiyat bilgisiyle sınırlı kalmak üzere satışa sundukları tüm ürünlere, liste halinde menülerinde yer verecekler.

Sadece bira için ‘iki marka’ zorunluluğu aranmayacak. Alkollü içki kategorilerinin tamamının ise bulunması zorunlu olmayacak.

Fotoğraf: Reuters

İçki firmaları, açık alkollü içki satıcıları ve perakende satıcılarla anlaşma yaparken, tek bir firmanın ürünleri lehine münhasır (rakip mal satmanın engellenmesi) uygulama getiren veya üstünlük sağlayan ya da rekabeti diğer firmalar aleyhine kısıtlayıcı ve zorlayıcı koşullar getiremeyecek. Bu tür anlaşmaların tarafı olanlar, birlikte sorumlu kabul edilecek.

Turizm belgesi ve ruhsat

Diğer bir değişiklikle ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği turizm yatırım belgeleriyle içki satışı yapılmasına sınırlama getirildi.

2019 yılında süre uzatım işlemleri yapılırken, turizm yatırım belgelerinin yanında turizm belgesi veya işyeri açma ve çalışma ruhsatı istenecek. Alkollü içki satış belgesi verilmesi içinse, bu belgelerin yanı sıra eğitim kurumları ve ibadethanelere en az 100 metre uzaklıkta bulunulduğunu gösteren belge de istenecek.

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