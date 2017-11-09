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Yeni yönetmelik: Her daireye bir otopark şartı geliyor

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yeni ‘Otopark Yönetmeliği’nde bina yapımında her daireye bir otopark zorunluluğu bulunduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Twitter

Özhaseki, AA Editör Masası’nda şöyle konuştu: “Eskiden bir bina yapılırken, üç tane daireye bir tane otopark gösterme zorunluluğu vardı. Yani belediyeye gittiniz 12 daire yapıyorsunuz, 4 tane yer göstereceksiniz. Şimdi daire başı bir tane göstereceksiniz. 12 tane daireye 12 otopark yeri. Yoksa yapamazsınız.”

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Düzenlemede son aşamaya gelindiğini belirten Özhaseki, “Kendi içimizde bazı prensip kararları verdik. 10-15 gün içerisinde başbakanlığa, yayımlanması için göndeririz” dedi.

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