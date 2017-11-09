Yeni yönetmelik: Her daireye bir otopark şartı geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yeni ‘Otopark Yönetmeliği’nde bina yapımında her daireye bir otopark zorunluluğu bulunduğunu açıkladı.
Özhaseki, AA Editör Masası’nda şöyle konuştu: “Eskiden bir bina yapılırken, üç tane daireye bir tane otopark gösterme zorunluluğu vardı. Yani belediyeye gittiniz 12 daire yapıyorsunuz, 4 tane yer göstereceksiniz. Şimdi daire başı bir tane göstereceksiniz. 12 tane daireye 12 otopark yeri. Yoksa yapamazsınız.”
Düzenlemede son aşamaya gelindiğini belirten Özhaseki, “Kendi içimizde bazı prensip kararları verdik. 10-15 gün içerisinde başbakanlığa, yayımlanması için göndeririz” dedi.