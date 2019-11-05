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Yaramazlara biraz batar!

Yeni yılda trafik cezaları artıyor: Alkol testine itiraz 3 bin 516 lira

Yeni yılda yürürlüğe girecek trafik cezası düzenlemeleriyle birlikte alkol testine itiraz 3 bin 516 lira, hız sınırını yüzde 50’den fazla aşmanın cezası ise 1228 lira olacak.

Fotoğraf: DHA

Sözcü’nün haberine göre, hız sınırı aşımı cezalarındaki artışla birlikte hız sınırını yüzde 10-30 arası aşmanın cezası geçen sene 235 lirayken, yeni yılda 288 lira olacak. Hız sınırını yüzde 30-50 aşmanın cezası 488 liradan 598 liraya çıkarken, yüzde 50 ve üzeri sınır aşımlarının cezası ise 1002 liradan 1228 liraya yükseldi.

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Emniyet kemeri kullanmamanın cezası ise 108 liradan 132 liraya çıktı.

Alkollü araç kullanmanın cezası ilk seferde 1002 liradan 1228 liraya çıkarken, ikinci defa yakalanan sürücülerin ödeyeceği ceza ise 1256 liradan 1539 liraya artacak.

Alkol testine itiraz etmenin cezası ise 2 bin 869 liradan 3 bin 516 liraya çıkacak.

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Çakarlı lamba denetimi de başladı

İçişleri Bakanlığı 23 Eylül’de aldığı bir kararla kamudan başlanarak özel araç sürücüleri dahil ‘yetkisiz çakar’ kullanımının bu aydan itibaren mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda ‘çakar’ olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Pazartesi günü İstanbul’da yapılan denetimlerde 63 çakarlı araç yakalanmıştı.

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