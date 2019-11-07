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Yaramazlara biraz batar!

Yeni yılda otoyol ve köprülere ‘dinamik fiyatlandırma’ sistemi geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yeni yılda uygulamayı planladığı otoyol ve köprülerde ‘dinamik fiyatlandırma’ sistemiyle geçiş ücretleri yoğunluğa göre belirlenecek.

Fotoğraf: DHA

2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan bilgilere göre otoyol ve köprü fiyatlarının ‘ihtiyaç ve trafik hacmi’ne göre değişkenlik göstereceği yeni sistemde, talebin düşük olduğu zamanlarda sürücülerin köprü ve otoyolları daha ucuza kullanabilmesi hedefleniyor.

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Hürriyet’ten Eray Görgülü’nün haberine göre raporda ‘dinamik fiyatlandırma’ sistemine ilişkin şu ifadelere yer verildi: “Otoyol ve köprülerde dinamik fiyatlandırma ile talep yönetimi sistemi hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalara başlanacaktır. Ulaştırma sektöründeki projeler ulaştırma sistemindeki ihtiyaç, trafik hacmi, ilerleme ve ihale durumu gibi kriterler göz önünde bulundurularak öncelik ve verimlilik odağında gözden geçirilecek, önceliğini ve yapılabilirliğini kaybetmiş projeler sonlandırılacaktır. “

Avrupa’da da kullanılan sistemde, köprü ve otoyollardaki yoğunluk yedi gün 24 saat özel yazılımlarla takip edilerek fiyatlandırmalar bu verilere göre dinamik olarak belirleniyor.

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