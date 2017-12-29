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Yaramazlara biraz batar!

Yeni yılda köprü ve otoyola da zam geliyor

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Yeni yılda köprü ve otoyollara zam geliyor.

Fotoğraf: Reuters

Ankara’da gazetecilere konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, zammın 2 Ocak’tan itibaren geçerli olacağını belirterek miktarın o günkü döviz kuruna göre belirleneceğini kaydetti.

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Ulaştırma bakanı, şöyle devam etti: “Osmangazi ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü gerekse yap işlet devret modeli ile işlettiğimiz otoyollardaki ücretler belirlenmiş olacak. Mevcut otoyol ve köprülerimizdeki ücret düzenlemelerinde enflasyonu da dikkate alarak bir düzenleme yapılacak henüz netleştirmedik. Bu ayın da enflasyonunu dikkate alarak inşallah yılbaşı itibari ile onu da tespit etmiş olacağız.”

Köprü ve otoyollara geçen yıl da zam yapılmıştı.

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