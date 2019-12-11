Yeni yılda İstanbul Havalimanı’nda saatlik otopark ücreti 23, Esenboğa’da 17 lira

Havalimanlarında 2020 yılında uygulanacak yeni otopark ücret tarifeleri belirlendi. İstanbul Havalimanı’nda saatlik otopark ücreti 21 liradan 23 liraya yükselirken, Ankara Esenboğa’da ise 17 lira oldu.

Fotoğraflar: DHA

Yeni tarifeler Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından ihale edilen Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projeleri kapsamında Havalimanı-Terminal İşletmecileri tarafından işletilen tüm havalimanlarındaki otoparklarda uygulanacak.

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İstanbul Havalimanı’nda aylık abonman 488 lira, Esenboğa’da 383 lira

İstanbul Havalimanı’nda otomobillerin bir saat için kapalı otopark ücreti 21 liradan 23 liraya, açık otopark ücreti ise 16 liradan 18 liraya çıktı. Kapalı otoparkın otomobiller için bir günlük ücreti 69 lira olurken, açık otoparkın ise 49 lira olarak belirlendi.

Otomobiller için İstanbul Havalimanı’nda kapalı otoparkın bir aylık abonman fiyatı ise 488 lira oldu.

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki otopark ücretleri bir saat için 17 lira, aylık abonmanlık ücreti 383 lira olarak belirlendi.

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Gazipaşa-Alanya ve Zonguldak Çaycuma havalimanlarında ise bir saatlik otopark ücreti 7 lira oldu.

El bagajlarının adedi 11 liraya, valizler 17 liraya taşınacak

Havalimanlarında ‘porter’ olarak adlandırılan bagaj taşıma görevlilerinin 2020 yılı ücret tarifeleri de belli oldu.

İstanbul Havalimanı’nda el bagajlarının adedi 11 lira, valizlerin adedi 17 lira, kargo bagajların adedi ise 34 liraya taşınacak.

DHMİ ile Havalimanı-Terminal İşletmecileri arasında düzenlenen sözleşmelerde bagaj taşıma kapsamında gelir kalemi olmayan İstanbul, Antalya, Adnan Menderes, Muğla Dalaman, Milas Bodrum Havalimanı Terminalleri’nde elde edilen bagaj taşıma gelirlerinin yarısı DHMİ’ye ödenecek.

Ücretsiz kullanımlar

Bazı devlet kuruluşları, kordiplomatik plakalı araçlar azami bir saat süre için otopark parası ödemezken, engelli ve gaziler de belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla kullandığı ya da bulunduğu araçlara (her defasında azami 15 güne kadar), şehit ailelerinin 1’inci dereceden yakınlarının özel araçlarına (her defasında azami 15 güne kadar) ve DHMİ personelinin kullandığı özel araçlara havalimanındaki otoparklar ücretsiz olacak.

Bekleme yapanlara EDS sistemiyle ceza

Havalimanı giriş ve çıkışlarını bekleyen yolcu yakınlarının oluşturduğu trafik yoğunluğunu engellemek amacıyla direklere Elektronik Denetim Sistemi (EDS) kameraları yerleştirildi.

Havalimanı girişindeki emniyet şeridinde bekleyen araçlar EDS’yle tespit edilecek ve sürücülere ceza uygulanacak.