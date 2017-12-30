Yeni yılda Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine de zam

1 Ocak 2018’den itibaren geçerli olmak üzere Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine ortalama yüzde 10 ila yüzde 25 zam yapıldı.

Boğaz köprülerinde otomobil geçiş ücreti 8,75 TL, otoyollarda otomobil için en düşük geçiş ücreti 2,5 TL, en yüksek geçiş ücreti 25 TL olarak belirlendi.

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Boğaz köprülerinden geçiş ücreti 2017 yılında 7 liraydı.

Yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde 1’inci ve 2’nci sınıf araç ücretleri ortalama yüzde 25, 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci sınıf araç ücretleri ortalama yüzde 10 oranında artırıldı.

Avrupa Otoyolu (Mahmutbey-Edirne Kesimi), Anadolu Otoyolu (Anadolu İstasyonu-Akıncı Kesimi), İzmir Çeşme Otoyolu ve İzmir Aydın Otoyolunda, 1.’inci sınıf araç ücretlerine ortalama yüzde 25, 2’nci sınıf araç ücretlerine ortalama yüzde 15, 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci sınıf araç ücretlerine ortalama yüzde 10 oranında zam yapıldı.

Çukurova Otoyollarında (Niğde-Mersin-Adana Batı Kesimi) ve (Adana Doğu-G.Antep-Ş.Urfa Kesimi), 1’inci ve 2’nci sınıf araç ücretleri ortalama yüzde 10 oranında artırıldı, 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci sınıf araç ücretlerine zam yapılmadı.