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Yaramazlara biraz batar!

Yeni yıla Tayland’da giren Britanyalı turist havai fişeğin patlaması sonucunda öldü

Tayland’da yılbaşı tatiline giden Britanyalı Gary McLaren, bir partide yakmak istediği havai fişeğin patlaması sonucunda hayatını kaybetti.

McLaren ve nişanlısı Jasmine. Fotoğraf: BBC

Polis, ülkenin gözde turistik mekanlarından Pattaya’daki yılbaşı partisine Taylandlı nişanlısı Jasmine’le katılan 50 yaşındaki McLaren’ın gece yarısından kısa süre sonra olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Tayland Turist Polisi’nden yapılan açıklamada, “Fişeği ateşleme çabası başarısız olmuş ve patlama meydana gelmiş” dendi.

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Britanya Dışişleri Bakanlığı ise cenazenin ülkeye götürülmesi için girişimlerin başlatıldığını ve Northamptonshire bölgesinde yaşayan McLaren’ın ailesine ellerinden gelen desteği verdiklerini duyurdu.

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