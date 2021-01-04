Yeni yıl zamları, enflasyonu 20-25 baz puan artıracak

Elektrik fiyatlarına yaklaşık yüzde 6, doğalgazın fiyatına yüzde 1, köprü geçiş ücretlerine ise yüzde 26 zam yapılırken, bu zamların tüketici enflasyonuna ocak itibariyle 20-25 baz puan yükseltici etkisi olması bekleniyor.

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Reuters tarafından yapılan hesaplamalara göre 20-25 baz puanlık enflasyon etkisinin büyük bölümü elektrik tarafından gelirken, etkinin tamamının ocak ayında enflasyona yansımasının bekleniyor.

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TÜFE içinde elektriğin yüzde 2.86 payı olduğu göz önüne alındığında, bu kanaldan enflasyona tamamı ocak ayında olmak üzere 17 baz puan civarında doğrudan katkı bekleniyor.

Doğalgaz iletimi yapan BOTAŞ da serbest tüketiciler ile konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatını, aralıkta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artırdı.

TÜFE içinde doğalgazın payı yüzde 1.81 seviyesinde bu kanaldan enflasyona tamamı ocak ayında olmak üzere 2 baz puan civarında doğrudan katkı bekleniyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) de kendisi tarafından işletilen İstanbul Boğazı köprülerindeki geçiş ücretini yaklaşık yüzde 26 artırarak 10.5 liradan 13.5 liraya yükseltti.

TÜFE içinde köprü ve otoyolların payı oldukça düşük. Bu kanaldan enflasyona 4 baz puan civarında doğrudan katkı bekleniyor.

Enflasyon kasımda beklentilerin üzerinde yüzde 2.3 artarken, yıllık bazda yüzde 14.03 oldu.