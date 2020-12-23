Yeni yıl mucizesi: ‘Avustralya’nın en huysuz kedisi’ne beşinci kez yuva bulundu

‘Avustralya’nın en huysuz kedisi‘ Chester yedi yılda dört kez iade edildiği barınaktan yeni yıla girerken yeniden sahiplenildi.

Fotoğraflar: RSPCA

Sekiz yaşındaki erkek kedi ‘şeytani‘ davranışlarıyla ‘Avustralya’nın en huysuz kedisi’ olarak haberlere konu olmuştu.

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Hayvan hakları için çalışan RSPCA vakfının barınağından daha önce dört kere sahiplendirilen ancak her seferinde huysuz davranışları nedeniyle yeniden barınağa bırakılan Chester yeni yılı yeni yuvasında karşılayacak.

Barınak yetkileri bir önceki sahibi tarafından ‘Dr. Jekyll ve Mr. Hyde’ benzetmesi yapılan kedinin yeni sahibiyle iyi anlaşacağından emin olduklarını belirtti.

Devamlı olarak barınağa geri getirildiği için ‘bumerang kedi’ olarak da tanınan Chester’ın bir başka önceki sahibi de tavuklarla arasının çok iyi olduğunu, köpekleri tolere ettiğini ancak evin diğer yaşlı kedisi ve komşularına saldırdığını belirtmişti. Ayrıca Chester’ı bir odaya kapatmadığı takdirde arkadaşlarının evine gelmeyi reddettiğini anlattı.

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Barınak yetkilileri Chester’ın aslında çok sevimli bir hayvan olduğunu yalnızca verdiği işaretleri okuyarak nasıl yaklaşılacağının bilmek gerektiğini söyledi.