Yeni yasama yılına girerken: Beş vekilin Meclis üyeliği düşebilir

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Meclis’in yeni yasama yılında HDP’den dört ve CHP’den bir olmak üzere, toplam beş milletvekilinin Meclis üyeliği düşebilir.

Yeni yasama yılı 1 Ekim’de başlayacak.

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Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, haklarında vekilen cezalarla ilgili istinaf mahkemesi aşaması süren HDP’li Abdullah Zeydan, Besime Konca, Çağlar Demirel ve CHP’li Enis Berberoğlu olmak üzere dört vekil bulunurken, devamsızlık yaptığı gerekçesiyle de HDP’li Leyla Zana hakkında komisyon aşaması devam ediyor.

Zana hakkında karma komisyon süreci

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana milletvekili yemini geçersiz olduğu için genel kurul çalışmalarına katılamıyordu. Zana hakkında devamsızlık yaptığı gerekçesiyle karma komisyon süreci başlatıldı.

Komisyon sürecinde milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde rapor hazırlanması ve bu raporun Genel Kurul’da benimsenmesi durumunda Zana’nın vekilliği sona erecek.

Berberoğlu’nun vekilliği düşebilir

HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan hakkında ise biri 5 yıl, biri 3 yıl 1 ay 15 gün olmak toplamda iki ceza bulunuyor. Her iki cezanın da istinaf mahkemesi süreci devam ediyor. Mahkemenin Zeydan hakkındaki kararı onaması durumunda Adalet Bakanlığı söz konusu kararı vekilliğin düşürülmesi talebiyle başbakanlığa iletecek. Başbakanlıkta hazırlanacak tezkere Meclis’e gönderilecek. Meclis Genel Kurulu’nda tezkerenin okunmasıyla milletvekilliği sona erecek.

HDP Siirt Milletvekili Besime Konca hakkında da mahkemenin verdiği 2.5 yıl ceza bulunuyor. İstinaf sürecinin ardından Konca hakkında da benzer bir süreç yaşanması ihtimali var. Hakkında 7.5 yıl ceza bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel için de aynı sürecin yaşanması bekleniyor. Mahkemenin 25 yıl ceza verilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki cezanın kesinleşmesi durumunda vekilliğinin düşme ihtimali bulunuyor.

Geçen yasama yılında HDP lideri Figen Yüksekdağ dahil dört HDP’li vekilin Meclis üyeliği sona ermişti.