Yeni yasama dönemine başlayacak TBMM’ye AKP’den iki kanun teklifi

AKP, bugün yeni yasama dönemine başlayacak TBMM’ye iki kanun teklifi sundu.

Fotoğraf: Reuters

TBMM’ye sunulan kanun teklifleri, ‘Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’ ile ‘Teknoloji Geliştirme Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’ oldu.

Reklam

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, düzenlemeyle daha şeffaf bir bütçe görüleceğini, bütçenin takip edilebilirliğinin, performansının ölçülebilirliğinin, hesap verilebilirliğinin daha yüksek olacağını belirtti.

Düzenlemeyle ayrıca hastanelerin asgari 200 yatak kapasitesine sahip olmayan vakıf üniversitelerinin, tıp fakültesi açamayacağı da düzenleniyor.

Muş, teklifle ayrıca pandemi sürecinden dolayı teknoparklardaki esnek çalışma süresinin, bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili bakanlığa yetki verilmesinin öngörüldüğünü de belirterek, şöyle konuştu:

Reklam

“Teknoloji geliştirme bölgesinde bulunan firmaların münhasıran buradaki faaliyetlerinden, yazılımdır, Ar-Ge’dir ve diğer alanlarda elde ettikleri gelirler kurumlar vergisi ve gelir vergisinden istisnaydı. Bu istisna süresi 2023’te doluyordu, bunu beş yıl daha uzatıyoruz, 2028’e kadar önünü açmış oluyoruz. Kamu kurum ve kuruluşları, özel şirketlerle işlemlerde bundan sonra imza sirküsü aramayacaklar. Yine e-imza’nın çipli kimlik kartlarına yüklenmesini de düzenlemeyle getirmiş olacağız. Bu düzenlemeyle e-mühür uygulamasına geçilmiş olacak.”