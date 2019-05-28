Yeni Yaşam gazetesi dağıtıcısı polis ve güvenlik tarafından darp edildi

Yeni Yaşam gazetesi dağıtıcısı Hasan Ceyhan, İstanbul Gayrettepe Metro durağında polislerin güvenlik görevlileri tarafından bir odaya alınarak bir saat boyunca darp edildiğini söyledi.

Fotoğraf: MA

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, epilepsi hastası olduğunu söyleyen Ceyhan, Yenikapı’da metroya bindiğini ancak metroda bayıldığını, Gayrettepe Metro istasyonunda kendisine geldiğini ve ambulans ekiplerinin gelerek kendisine müdahale ettiğini anlattı.

Reklam

‘Çantamda gazeteyi görüp darp ettiler’

Sağlık ekiplerinden sonra yanına metro istasyonunun güvenlikçileri ile polislerin geldiğini dile getiren Ceyhan, polislerin çantasını karıştırdığını ve Yeni Yaşam gazetesini gördüklerini belirtti.

Ceyhan sözlerini şöyle sürdürdü: “Ambulans ekipleri ‘Hastaneye gidecek bir durum yok’ diyerek dışarı çıkıp hava almamı istediler. Tam dışarı çıkacağım sırada polisler beni çağırdı. Beni alıp metro istasyonunda bulunan güvenlik kulübesine götürdüler. Orada oturttular beni. Daha sonra bir polis geldi bir şey demeden yüzüme tokat attı. Ben de rahatsızlık olduğu için ani bir refleksle karşılık verdim. Ondan sonra odada bulunan metro güvenlikçisi ve iki polis bir saatten fazla beni darp etti.”

Ceyhan, polislerin kendisine zorla ‘Şikayetçi olmayacağım’ tarzında bir kağıt imzalattıktan sonra serbest bırakıldığını ancak kendileri hakkında şikayetçi olacağını sözlerine ekledi.