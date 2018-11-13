Yeni yasa, ilk ağır faturayı çıkardı: ‘Drift’te yakalanan alkollü sürücüye 9 bin 521 lira ceza

Eskişehir’de otomobiliyle dirft (aracı kendi ekseni etrafında sürükleyerek döndürme hareketi) yaparken yakalanan ve alkollü olduğu belirlenen sürücüye toplam 9 bin 521 lira para cezası verildi.

Kurtuluş Mahallesi sakinleri bir otomobil sürücünün drift yaparak tehlikeli araç kullandığını görünce 155 Polis İmdat hattını arayarak ihbarda bulundu. Yakalanan otomobil sürücüsünün yapılan kontrolünde 2,16 promil alkollü olduğu belirlendi.

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Polis, adı açıklanmayan sürücüye bu ay çıkan son yasa uyarınca şu cezaları kesti:

– Drift yapmaktan 5 bin 10 lira.

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– Sürücü belgesi daha önce elinden alınmasına rağmen araç kullanmaktan 2 bin 18 lira.

– Alkollü araç kullanmaktan 1256 lira.

– Standart dışı egzoz ile araç kullanmaktan 1002 lira.

– Araç fenni muayenesinin yapılmamasından da 235 lira.

– Sürücü ayrıca alkollü araç kullanmaktan 2 yıl, 100 ceza puanını aşmaktan 2 ay, drift yapmaktan da 2 ay olmak üzere 2 yıl 4 ay süreyle sürücü belgesine el kondu, otomobil de 2 ay süreyle trafikten men edildi.