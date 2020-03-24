Yeni Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: 267 oyla seçildi

Yargıtay Başkanlığı’na, İsmail Rüştü Cirit’in yaş haddinden emekliye ayrılmasının ardından yapılan oylamada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca seçildi. Akarca, Yargıtay Konferans Salonu’nda oy kullanan 332 Yargıtay üyesinin 267’sinin oyunu aldı.

MEHMET AKARCA KİMDİR?

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Mehmet Akarca, 21 Ocak 1963’te Siirt, Şirvan’da dünyaya geldi. Karşıyaka Havva Özişbakan Lisesi’ni bitirip Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1986 yılında mezun oldu. İzmir hakim adayı olarak mesleğe başlayan Akarca, sırasıyla Uşak/Ulubey, Van/Gevaş, Aydın/Sultanhisar Hakimliği, Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı ile Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı tarafından iki kez Yargıyat Cumhuriyet Başsavcılığı’na seçildi

18 Ocak 2010’da Yargıtay üyeliğine seçilen Akarca, Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca 21 Ekim 2013’te Yargıtay 14’üncü Ceza Dairesi Başkanlığı’na seçildi. Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca gösterilen adaylar arasından Cumhurbaşkanı tarafından 18 Mayıs 2015’te birinci kez, 21 Mayıs 2019’da ikinci kez Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na seçilen Akarca, evli ve iki çocuk babası.