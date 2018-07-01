Yeni vergi düzenlemesi: 9,5 liradan ucuz sigaraya 1 lira zam gelecek

Sigara’daki vergi düzenlemesi nedeniyle 9,5 liradan ucuz sigaraya 1 lira zam gelecek.

Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre sigaranın vergilendirilmesinde değişiklik yapıldı.

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Resmi Gazete’de dün yayınlanan değişiklikle sigara başına 0.2429 lira olan asgari maktu 0.28 liraya, 0.3246 lira olan paket başına maktu vergi 0.42 liraya çıkarıldı. Böylece paket başına 5.1826 olan maktu vergi tutarları 6.02 liraya çıktı.

Buna göre bir paket sigara üzerinden alınacak en düşük vergi 6.02 liraya yükselmiş oldu. Yine dün alınan kararla yüzde 65.25 olan nispi vergi tutarı 63’e indirildi.

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Yeni orana göre 9.5 liranın altındaki her sigaranın vergisi 6.02 lira olacak. 9.5 liranın altındaki sigaraların 1 lira civarında zamlanması bekleniyor.