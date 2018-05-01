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Yaramazlara biraz batar!

Yeni uygulama: Askerlik yoklaması e-devlet üzerinden yapılabilecek

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Askerlik çağına giren yükümlüler, yoklama işlemlerini artık e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre, yoklama işlemlerinde talep edilen bilgi formları e-devlet sistemi üzerinden doldurulabilecek ve aile hekimine giderek yoklama işlemleri yapılabilecek.

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Daha önce askerlik şubelerine iki kez gidilerek yapılan işlemler, sadece alınan raporun teslimi için tek seferde tamamlanabilecek.

Pilot uygulama Manisa ve Ankara’da yapılmış, söz konusu işlemler e-devlet üzerinden ‘askerlik yoklaması’ başlığında gerçekleştirilmişti. Pilot uygulama sürecinde yapılan teknik ve uygulamaya yönelik düzenlemelerin ardından hizmet, 14 Mayıs’tan itibaren ülke genelinde kullanıma açılacak.

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