Yeni uygulama: Askerlik yoklaması e-devlet üzerinden yapılabilecek

Askerlik çağına giren yükümlüler, yoklama işlemlerini artık e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

AA’nın haberine göre, yoklama işlemlerinde talep edilen bilgi formları e-devlet sistemi üzerinden doldurulabilecek ve aile hekimine giderek yoklama işlemleri yapılabilecek.

Reklam

Daha önce askerlik şubelerine iki kez gidilerek yapılan işlemler, sadece alınan raporun teslimi için tek seferde tamamlanabilecek.

Pilot uygulama Manisa ve Ankara’da yapılmış, söz konusu işlemler e-devlet üzerinden ‘askerlik yoklaması’ başlığında gerçekleştirilmişti. Pilot uygulama sürecinde yapılan teknik ve uygulamaya yönelik düzenlemelerin ardından hizmet, 14 Mayıs’tan itibaren ülke genelinde kullanıma açılacak.