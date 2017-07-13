Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Yeni Türkiye’nin resmi

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

Darbe girişimi sırasında ‘Erdoğan’a suikast’la yargılanan askerlerin davası öncesinde polis barikatının içindeki alana daracağı konuldu. Yargılanan askerler bu daracağının önünden geçirildi. (Reuters/Kenan Gürbüz)

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...