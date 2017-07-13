Yeni Türkiye’nin resmi

Darbe girişimi sırasında ‘Erdoğan’a suikast’la yargılanan askerlerin davası öncesinde polis barikatının içindeki alana daracağı konuldu. Yargılanan askerler bu daracağının önünden geçirildi. (Reuters/Kenan Gürbüz)
Yaramazlara biraz batar!
Darbe girişimi sırasında ‘Erdoğan’a suikast’la yargılanan askerlerin davası öncesinde polis barikatının içindeki alana daracağı konuldu. Yargılanan askerler bu daracağının önünden geçirildi. (Reuters/Kenan Gürbüz)
Büyükada’da gözaltına alınan insan hakları savunucularından Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser, “Adalet herkese bir gün gerekir” dedi.
Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Dalaman’dan İstanbul’a getiren kaptan pilot Barış Yurtseven, uçağın online takibini sağlayan ‘transponder’ını kapatmadığı için geçen şubat ayında işten çıkarıldı.
Üzerinden bir yıl geçen 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 169 bin 13 kişi hakkında işlem yapıldı, 50 bin 510 kişi tutuklandı.
Meclis Başkanı İsmail Kahraman, ‘Meral Kılıçdaroğlu’ sözlerini savundu: “Masum bir teşbih.”
Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otele saldırı düzenleyen askerlerin yargılandığı davada ‘hero’ (kahraman) yazılı tişört giyen bir sanık ile mahkeme önünde protestocuların getirdiği darağacı damga vurdu.