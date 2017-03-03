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‘Yeni Türkiye’nin gaspçısı: Sanki cinayet işledik, ‘FETÖ’cü müyüz?

 

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir baba ve oğlundan 128 bin lira gasp eden şahıs, adliyeye sevk edilirken, “Sanki cinayet işledik, ‘FETÖ’cü müyüz” diye bağırdı.

Fotoğraf: DHA

Gaspçılar önceki gün tapu dairesinden çıkan Ali Subak ve oğlu Ercan Subak’a ait, içinde 128 bin lira bulunan çantayı çaldı. Mağdurlar gasp sırasında şüphelilerin içinde bulunduğu araca asılarak metrelerce sürüklendi.

Şüpheli Vedat P. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Vedat P. suçlamaları kabul etmezken mağdurlardan Ercan Subak, Vedat P.’yi teşhis etti.

Şüpheli, adliyeye götürülürken “Sanki cinayet işledik. FETÖ’cü müyüz? Bir şey yapmadık ki, ne yaptık” diye bağırdı.

Vedat P’nin daha önce 24 kez benzer suçlardan gözaltına alındığı ortaya çıktı.

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