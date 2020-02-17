Yeni torba yasa teklifi: Vazife ve harp malullerine ikinci maaş

AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, yeni torba yasa teklifinin ayrıntılarını paylaştı: Vazife ve harp malulü gazilere ikinci maaş bağlanacak, doğal afetlerde doğalgaz ve elektrik borçları bir yıl ertelenecek.

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Muş, Meclis başkanlığına sunulan 39 maddelik yeni torba yasa teklifinde yer alan diğer düzenlemelerle ilgili de şu bilgileri verdi: “Türkiye’de ikamet etmeyen, yurt dışında doğan, orada yaşayan ve süresiz oturma izni olan gençlerimizin çalışma şartını kaldırıyoruz ve bunlara dövizli askerlik imkanı getiriyoruz. Aynı şekilde yurt dışında bulunan vatandaşlarımız ve mavi kart sahiplerine dövizli bireysel emeklilik sistemi imkanı getiriyoruz. KOBİ’lerin desteklenmesi amacıyla kredi garanti kuruluşlarından sağlanan 25 milyarlık kaynak 35 milyara çıkıyor. İşverenlerin desteklenmesi için 2020 yılı asgari ücretin desteğinin 75 TL olmasını bu teklif ile getiriyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili ihalelerin Türk Lirası cinsinden yapılmasını bu düzenlemeyle birlikte getirmiş olacağız.”

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‘Derneklere üye olma ve ayrılmada bildirim zorunlu olacak’

Muş, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili yeni düzenlemelerin de yasa teklifinde yer aldığını belirterek şunları söyledi: “Vakfılar Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetindeki taşınmazlarda üç ya da daha fazla birikmiş kira borcu olanlara üç ay süre veriyoruz. Eğer ödenmezse 15 gün içeresinde tahliye edilmeleri için valiliklere yetki veriyoruz. Derneklere üye olma ve ayrılma durumlarında da bildirim zorunlu olacak.”

‘Belgesi olmadan ateşli silah satana üç yıl hapis cezası’

Ateşli silahları, satıcı belgesi olmadan satanlara da üç yıl hapis cezası geleceğini ifade eden Muş, bu silahların yerel ve ulusal kanallarda yapılan reklamlarına da idari para cezası getirileceğini söyledi.