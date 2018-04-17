Yeni SPK başkanı atandı: ‘FETÖ’den kapatılan Bank Asya’da 16 yıl ‘hizmet’i var

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanlığına, ‘FETÖ’yle mücadele kapsasında kapatılan Bank Asya’nın eski yöneticilerinden Ali Fuat Taşkesenlioğlu atandı.

Bank Asya kariyeri yükselmesine engel olmadı

SPK başkanlık koltuğu Vahdettin Ertaş’ın görev süresinin 2017 sonunda dolmasıyla boşalmıştı.

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Taşkesenlioğlu kimdir?

Taşkesenlioğlu, Erzurum Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu. 1988-1996 yılları arasında Faisal Finans Kurumu A.Ş.’de baş uzman olarak görev yaptıktan sonra, Ekim 1996’da Asya Katılım Bankası A.Ş.’ye (FETÖ soruşturmaları kapsamında 2016’de el konup kapatılan Bank Asya) katıldı. Sırasıyla, proje pazarlama müdür yardımcılığı, Merter ve Sultanhamam şubelerinde müdürlük, kredi tahsis birim müdürlüğü ve kredi tahsis genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulunu.

16 yıllık Bank Asya kariyerinden sonra 2012-2014 tarihlerinde Vakıflar Bankası yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. ’17 -25 Aralık’ sonrası tutuklanan Süleyman Aslan‘ın yerine Halk Bankası yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Aynı gün Halk Bankası genel müdürü olarak atandı.

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SPK’nın yeni başkanı evli ve üç çocuk babası.