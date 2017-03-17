Yeni soruşturma yolda: TSK’da 90 binin üzerinde asker ‘FETÖ’ üyesiymiş

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk Silah Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik ihraç dalgasına rağmen 90 binin üzerinde askerin daha ‘FETÖ’ üyesi olduğu öne sürüldü.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre ‘FETÖ’ üyesi olduğu iddiasıyla çeşitli rütbelerde yaklaşık 23 bin asker ihraç edildi. Ancak Ankara başsıvcılığana ulaşan bilgilere göre, TSK’da hala en az 90 bin asker ‘FETÖ’ üyesi. Uzman erbaşlar eklendiğinde sayı çok daha fazla olabilir.

Çatı iddianamede Gülen Cemaati’nin TSK’daki yapılanmasına özel bölüm ayrılmıştı. ‘FETÖ’nün özellikle TSK’ya öğrenci yetiştiren harp akademilerini ele geçirerek üyelerini orduya yerleştirdiğine dikkat çekilmişti.

‘Hava Kuvvetleri’nin tamamı FETÖ üyesi’

Özellikle 2000’li yıllardan sonra TSK’ya girenlerin çoğunun FETÖ üyesi olduğu ifade edilirken, 15 Temmuz’a kadar Hava Kuvvetler Komutanlığı’nın tamamına yakınının örgütlü olduğu öne sürüldü.

Başsavcılığın darbe soruşturmalarının tamamlanmasının ardından TSK’daki Gülen Cemaati yapılanmasına ilişkin ayrı bir soruşturma başlatarak yapıyı deşifre edeceği kaydedildi.