Yeni sistemin ilk KHK’sı: Orgeneral Yaşar Güler Genelkurmay Başkanlığı’na getirildi

Yeni sistemin ilk cumhurbaşkanlığı kararnameleri Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Hulusi Akar’ın Milli Savunma Bakanlığı’na getirilmesiyle boşalan Genelkurmay Başkanlığı görevine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler atandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yemin ederek göreve başlamasının ardından üç yeni kararname yayımlandı. Kararnamede, Akar’ın yerine Orgeneral Güler’in, Orgeneral Ümit Dündar’ın Karakuvvetleri Komutanı, Korgeneral Metin Gürak’ınsa Genelkurmay 2’nci başkanı olarak atandığı belirtildi.

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Kararnamede ayrıca, cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde yenisi seçilinceye kadar en yaşlı cumhurbaşkanı yardımcısının bu göreve vekalet edeceği de bildirildi.

Orgeneral Güler, 15 Temmuz’daki darbe girişiminde tüm geceyi Akıncı Üssü karargah binasında, üç darbeci asker tarafından gözleri ve kolları bağlanmış bir şekilde geçirdiğini anlatmıştı.