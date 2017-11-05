Yeni ‘sistem’e Twitter’dan: KPSS de kaldırılsın, herkes evine en yakın işe gitsin

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın bugün duyurduğu liseye geçişte TEOG’un yerini alacak yeni sistem Twitter’da topa tutuldu.

TEOG’da öğrenciler yılda iki kere sınava giriyor, eğitim-öğretim sezonu sonunda lise tercihlerini yapıyordu. Ancak yeni sistemde öğrenciler evlerine en yakın beş liseden birine sınavsız geçiş yapacak.

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Sadece ‘gözde liseler’ için merkezi bir sınav yapılacak. Yeni sisteme Twitter kullancıları alaycı bir şekilde yaklaşmayı tercih etti.

Yeni sistem kafamızı karıştırdı hangisini seçelim bilemedik #TEOG pic.twitter.com/b9num4FBaD — Tutankhamun (@ankaralitutank) November 5, 2017

#TEOG bende en yakın tımarhaneye gitmek istiyorum 😇😈 — Yağmur perisi (@berfoyumak) November 5, 2017

#teog anadolu lisesine yakın ev arayanlar dm — ｆ ｌ ａ ｋ ｋ ａ (@flakkakontaz) November 5, 2017

15 senede 6 bakan 26 sistem değişikliği oldu.

Sonunda gele gele "muhtardan ikametgah al" noktasına geri döndük.#TEOG — Pren's_$Kassad$ (@_Adem_Demir_) November 5, 2017

Bir sistem mantıktan ne kadar uzak olabilirse o kadar uzak. Tabi ki umrunuzda değil sizin çocuğunuz mahalli okula gitmeyecek çünkü #TEOG — fatma (@zehracvln) November 5, 2017

FotoHaber – Bir sonraki Milli Eğitim Bakanı'nın "böyle sistem olmaz" diyerek kaldıracağı yeni sistem devreye alındı https://t.co/y2FtkR5QCC pic.twitter.com/X98vntMH4r — zaytung (@zaytung) November 5, 2017

Hükümet emlak piyasasındaki durgunluğa çözüm bulmuş…

#TEOG — Eren Erdem (@erenerdemnet) November 5, 2017

Bu ülkede cam filminin dert edildiği kadar çocukların geleceği dert edilmedi!#teog — Ozan Bingöl (@ozanbingoll) November 5, 2017

YENİ TEOG’lu ailelerin diyalogu ;

* Sizin oğlan nereyi kazandı?

* Sorma Abisi 500 metreyle Fen Lisesini kaçırdı. #teog — Kerem GÖLELİ (@Keremgoleli) November 5, 2017

“Kpss de kaldırılsın herkes evine en yakın işe gitsin.” #TEOG — ismail Ceren (@docceren07) November 5, 2017

“Eğitim seviyesi arttıkça, oy oranımız düşüyor” cümlesini kuran bir anlayıştan ülkeyi aydınlık yarınlara taşımasını beklemek ahmaklık! #TEOG — Darbukator Baryam (@DarbukatorBarym) November 5, 2017