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Yeni ‘sistem’e Twitter’dan: KPSS de kaldırılsın, herkes evine en yakın işe gitsin

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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın bugün duyurduğu liseye geçişte TEOG’un yerini alacak yeni sistem Twitter’da topa tutuldu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

TEOG’da öğrenciler yılda iki kere sınava giriyor, eğitim-öğretim sezonu sonunda lise tercihlerini yapıyordu. Ancak yeni sistemde öğrenciler evlerine en yakın beş liseden birine sınavsız geçiş yapacak.

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Sadece ‘gözde liseler’ için merkezi bir sınav yapılacak. Yeni sisteme Twitter kullancıları alaycı bir şekilde yaklaşmayı tercih etti.

 

TEOG’un yerine: Ya kayıtla eve en yakın liselerden birine ya da sınavla ‘gözde lise’ye

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