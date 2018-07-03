‘Yeni sistem’e adım adım: Eski vekiller ‘görev’ için Erdoğan’ın kapısını çaldı

‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’nin getirdiği kabinede ve diğer kurullarda yer almak isteyen eski AKP’li vekillerin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kapısını çaldığı kulislere yansıdı.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın kulis haberine göre, Ankara’daki çok sayıda bakanlık, kamu kurumu, ilişkili kurum, üst kurul ve başkanlık olarak adlandırılan devlet yapılanmasında çalışan binlerce memur ve üst düzey bürokrat yeni kurumlarını bekliyor.

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Bir yıla yayılacak

Başbakanlık gibi kapatılacak kurumlarda çalışanların çoğu cumhurbaşkanlığına geçmek için uğraşıyor. Bu kurumda çalışanların bazıları bakanlıklara ve başkanlıklara kaydırılacak.

Çalışmaların kademeli sürdürülmesi nedeniyle personele yönelik operasyonların tamamı birden yapılmayacak. Kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) önce yapının kurulması sağlanacak. Kurumların birleştirilmesi, lağvedilmesi ve personelin kaydırılması gibi işlemler, bir yıla yayılıp özellikle yerel seçimlerden sonra hızlandırılacak. Bu süreçte özlük hakları, kıdem ve tazminatlarla ilgili hiçbir kayıp olmayacak. Kamu çalışanları, Devlet Personel Başkanlığı’nca bir havuzda toplanacak ve ihtiyaca göre yeni devlet yapısında görevlendirilip farklı kurumlara dağıtılabilecek.

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Habere göre Ankara’da en büyük hareketlilik bürokraside.

Genel müdür, müsteşar, müfettiş, denetim elemanı gibi üst düzey bürokratlar, yeni yapıda görev alabilmek için kulis çalışmalarını yoğunlaştırdı. Buna ilişkin temaslarda cumhurbaşkanlığı ve AKP’nin genel merkezi yöneticileri en çok kapısı çalınan yerler. Görev almak isteyen eski milletvekilleri ise cumhurbaşkanlığı kabinesi, oluşacak yeni yapıya göre bakan yardımcılığı, cumhurbaşkanlığı danışmanlığı, ofis ve kurullarda görev için kulis yapıyor.

Seçim sonuçlarını 5 Temmuz’da açıklayacak Yüksek Sesiçm Kurulu’nun, bunu bir gün öne alabileceği, milletvekili ve cumhurbaşkanı yemin töreninin 7-8 Temmuz’da olabileceği, kabinenin de 8-9 Temmuz’da açıklanabileceği kaydediliyor.

Erdoğan, Ankara ve Yozgat’a şaşırmış

AKP yönetimi ise seçimlerdeki oy kaybının nedenlerini analiz etmeye devam ediyor. Erdoğan, son merkez yürütme kurulu toplantısında, özellikle Ankara ve Yozgat sonuçlarına çok şaşırdığını ve üzüldüğünü söyledi.

İç Anadolu’daki oy kaybının iyi analiz edilmesini isteyen Erdoğan’ın her il için ayrı analiz yaptırdığı öğrenildi.

Erdoğan’ın seçim sonuçlarına ilişkin ilk tepkisini 24 Haziran gecesi AKP genel merkezine gelen parti yöneticisi ve bakanlara direkt söylediği de biliniyor.