‘Yeni sistem’e adım adım: Bu hafta üç kararname, biri cumhurbaşkanlığı

‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ne geçiş için ilk etapta üç ayrı kararname çıkarılacak. Bunlardan ikisini mevcut hükümet, sonuncusunu ise cumhurbaşkanı yayınlayacak.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre hükümet seçimden önce TBMM’den aldığı yetki kapsamında iki KHK çıkartacak. İlk kararnameyle yasalardaki başbakanlık ve bakanlar kuruluna atıflar kaldırılacak. Atıfların 800 ayrı kanunu ilgilendirdiği belirtildi. Başbakan ve bakanlar kurulu ifadelerinin yer aldığı 5 bin civarında madde ayıklanacak. Başbakana ait tüm yetkiler, cumhurbaşkanına aktarılacak.

Reklam

İkinci kararnameyle hükümetin aldığı yetki yasası çerçevesinde tüm bakanlıkların teşkilat yasaları ortadan kaldırılarak iptal edilecek. Bu hafta, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yemininden önce çıkarılacak bu KHK’lar nedeniyle, yürürlük maddelerinde, yenileri kurulana kadar mevcut sistemin devam edeceği belirtilecek.

Cumhurbaşkanının yemin edip göreve başlamasıyla yeni hükümet kurulmuş olacak ve yetki yasası görevini tamamlayacak. Cumhurbaşkanı tarafından 1 No’lu kararname yayınlanacak. Bu kararnameyle bakanlıkların kuruluşu gerçekleştirilecek, yeni teşkilat şeması belirlenecek.

Reklam

16 bakanlığın kuruluşuna ilişkin kararnamelerin yayınlanmasının hemen ardından da yeni bakanlar atanacak. Bakanların atamasıyla ilgili bir süre sınırı bulunmuyor. Ancak 16 bakan atamasının aynı anda yapılacağı belirtiliyor. Ardından sıra bürokrat atamalarına gelecek.

Arşiv ve evraklar gönderilmeye başladı

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, öncelikle yeni hükümet sisteminin işleyişini sağlayacak ana düzenlemelerin yapılacağını, sistemle ilgili diğer uygulamaların kademeli olarak devreye gireceğini aktardı. Yeni sistemde müsteşarlıklar kaldırılacağı için birden fazla bakan yardımcısı atanacak. Müsteşar altı kadrolar korunacak. Müsteşarlık kalktığı için Milli İstihbarat ve Savunma Sanayii ‘başkanlık’ olacak; diğer başkanlıklarla birlikte cumhurbaşkanlığına bağlanacak.

Halen müsteşardan il müdürlerine kadar 1800 kadronun cumhurbaşkanının onayıyla atandığı, üçlü kararname kalkacağı için bu sayının değişeceği, cumhurbaşkanıyla gelip giden kadrolar dışındaki atamaların bakanlara bırakılacağı dile getiriliyor.

Başbakanlığın arşiv ve evrakları cumhurbaşkanlığına gönderilmeye başlandı. Cumhurbaşkanlığı ofislerinin fikir ve strateji üretmek için faaliyet göstereceği, oluşturulan kurulların ise ilgili bakanlıklarla ve STK’larla istişare ederek öneri geliştireceği belirtiliyor.