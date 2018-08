Yeni sistem, ‘yeni Meclis’: Bakanlara gelen 440 soru önergesinin beşine yanıt verildi

Milletvekilleri, yaklaşık iki ay içinde bakanların ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplandırılması istemiyle toplam 440 soru önergesi verdi ancak bunların sadece beşi yanıtlandı.

Sözcü’den Veli Toprak’n haberine göre, milletvekilleri yaklaşık iki ay içinde bakanların cevaplandırılması istemiyle, toplam 440 soru önergesi verdi. Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve 15 bakan, bu önergelerin hiçbirini cevaplamadı.

Reklam

Sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan, kendisine yöneltilen 39 önergeden beşine cevap verdi. Bakan Turan taşeron şoförlerin durumu, bakanlığından ihraç edilen personelin sayısı, minibüsçülere verilen belgeyle Niğde’de yapılacak havaalanı ve organize sanayi bölgesinin durumu hakkında vekilleri bilgilendirdi.

7 Temmuz’da yemin ederek göreve başlayan vekillerin verdiği ve içtüzük gereği 15 gün içinde cevaplandırılması gereken 435 önerge, cevaplandırılmayı bekliyor.

Reklam

Yeni sisteme göre Meclis, kanun teklifi ve tasarılarını görüşmekle oylamaktan sorumlu. Bakanlar Kurulu’nu denetleme yetkisi olmayan milletvekillerinin soru önergesi verme yetkisi var ancak gensoru yetkisi ortadan kalktı.

TBMM’nin sözlü soru sorma yetkisi kaldırılırken, yazılı soru da sadece cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yöneltilebiliyor. Cumhurbaşkanına ise yazılı ya da sözlü soru sorulamıyor. Meclis, cumhurbaşkanını düşürebilmek için ancak seçime gitme kararı alabiliyor.

Bekleyen soru önergeleri

Çorlu’daki tren kazası: Çorlu’da 24 kişinin öldüğü tren kazasıyla ilgili CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın cevaplaması için soru önergesi verdi. 13 Temmuz’da verilen önergeye halen cevap gelmedi. Aynı konuda İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ da önerge sundu.

Çocuk gebeliği: CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul milletvekilleri Ali Şeker ve Özgür Karabat, 18 yaş altı çocuk gebelikleri için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya üç ayrı önerge ile sordular. Üç vekilin önergesi de ‘işlemde’ bekliyor.

Sözleşmeli öğretmen atamaları: Yüksek puanlı adayların elenmesi durumu ÜÇ ayrı vekil tarafından soru önergesi yapıldı. CHP’li milletvekilleri Utku Çakırözer, Müzeyyen Şevkin ve İsmail Ünver, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a 18-19 ve 20 Temmuz’da farklı soru önergesi yönelttiler.

İthal et: Yurt dışından ithal edilen et, karkas et miktarı ve ithal tohum konularında CHP Niğde Milletvekili Fethi Gürer, tam 9 ayrı soru önergesi verdi. Gürer’in önergelerine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den cevap bekleniyor. Gürer, “Bankalara borcu olan vatandaş sayısı nedir? Kara listede olan kaç kişi var” diye de sordu.

İhraçlar: CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, tüm bakanlara ayrı ayrı 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra ihraç edilen, açığa alınan ve göreve iade edilen personel sayılarını sordu. Özer’in önergelerinin hiçbirine daha cevap gelmedi.

Şeker fabrikası: HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Sanayi Bakanı Mustafa Varank’a “Ağrı’daki şeker fabrikasının 32 dönümlük arazisi Adalet Bakanlığı’na niye devredildi” sorusunu yöneltti.

Elektrik zammı: MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Enerji bakanına “Şirketlere destek olmak için elektrik dağıtım bedeline zam yapıldığı doğru mudur?” diye sordu.