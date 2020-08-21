Yeni şirketlerdeki yabancı sermayesi 350 milyon lira azaldı

Türkiye’de yılın ilk yedi ayında yabancı sermayeyle kurulan şirket sayısı 2 bin, yabancı sermaye miktarı ise 350 milyon lira azaldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verilerine göre Ocak-Temmuz 2019 tarihlerinde toplamda 17.1 milyar lira sermayeyle 47 bin 819 şirket kuruldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı 7 bin 141 olarak kayda geçti.

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Ocak-Temmuz 2019’da kurulan yabancı sermayeli şirketler (Grafik: TOBB)

Geçen yılın ilk yedi ayında kurulan 47 bin şirketin 7 bin 385’i yabancı sermayeliydi. Bu şirketlerin toplam sermayesi 2.5 milyar liraydı. Bu rakamın 2 milyar lirası da yabancılara aitti.

Yabancı oranında düşüş

Bu yılın ilk yedi ayında toplamda 22.9 milyar lira sermayeyle 54 bin 773 şirket kuruldu. Kapanan şirket sayısı ise 7 bin 566 oldu.

Bu yıl kurulan yabancı sermayeli şirketler

Ocak-Temmuz 2020 tarihlerinde kurulan 55 bin şirketin 5 bin 109’u yabancı sermayeliydi. Şirketlerin toplam sermayesi 2.1 milyar lirayken, bunun 1.6 milyar lirası yabancılara aitti.

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Sermaye beşte bir azaldı

Buna göre, bu yılın ilk yedi ayında kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı geçen yıla göre yüzde 32 azaldı. Şirketlerdeki yabancı sermaye miktarındaki azalış da yüzde 19.1 olarak kayda geçti.