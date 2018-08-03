Yeni şehirlerarası otobüs standartları: Yolda durup yolcu almak yasak

Şehirlerarası otobüs seyahatlerine getirilecek yeni standartlar, tüm otobüs ve midibüslerin elektronik olarak izlenmesini, yolcuların kimliklerinin kaydedilmesini zorunlu kılarken yolda durup yolcu almayı ve koltuklar dolsun diye sefer saatini geçirmeyi yasaklıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yolcu otobüsleriyle seyahatte yeni standartları hayata geçirmeye hazırlanıyor.

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Yeni Şafak’tan Ahmet Fatih Erturan’ın haberine göre, uygulamaya konacak yeni düzenlemeler şöyle:

– Ulaştırma Bakanlığı, Araç Takip Sistemi’ni (ATS) devreye sokacak. 17 yolcu kapasitesinin üzerindeki tüm otobüs ve minibüsler, takılacak takip cihazıyla emniyet güçleri tarafından izlenecek.

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– Yolcuların kimlik numaraları, isimleri ve yükleri e-devlet üzerinden kayda alınacak. Polis ve jandarma yolcuların kimliğini sistem üzerinden kontrol edebilecek, şüpheli ya da aranan kişi tespit ettiği zaman müdahale edebilecek.

Başkasının yerine seyahat yasak

– Otobüs şirketi kayıt tutmadığı ya da kayıtlı kişi yerine koltuğa başkasını oturttuğu durumda ağır ceza görecek. Bu anlamda kimlik numarası olmadan başkası yerine bilet alma devri de bitiyor.

– Yeni sistemde yol üstünden yolcu da alınmayacak. Güzergahtaki yolcular sadece tespit edilmiş bilet satış noktalarından otobüse binebilecek.

Tek yolcuyla sefer

– Şirketler bir yolcuya bile bilet satsa vatandaşı mağdur etmeme adına seferini iptal edemeyecek.

Otobüs dolsun diye beklemek yasak

– Daha fazla yolcu alabilmek için normal kalkış saatinden daha uzun süre bekleyen işletmelerin sistemleri kalkış saati başlar başlamaz kapatılacak. O saatten sonra yolcusunu kaydedemeyen işletme, otobüsü hareket ettirmek zorunda kalacak.