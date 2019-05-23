Yeni seçim, yeni paket: Üç kamu bankasından üç sektöre 30 milyar lira kredi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 23 Haziran seçimleri öncesinde bir paket daha açıkladı. Albayrak İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Finansman Paketi kapsamında üç kamu bankasının katılımıyla üç ana faliyet alanına 30 milyar liralık finansman sağlanacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

İvme paketinin ithalata bağımlı, dış açık veren sektörlere yönelik olacağını belirten Albayrak, “Üç ana faaliyet alanına üç kamu bankamızın katılımıyla yılsonuna kadar 30 milyar liralık bir finansman sağlamış olacağız” dedi ve bu finansmanın detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:

Reklam

– İVME finansman paketi, dört temel özelliği taşıyan sektörleri hedefleyecek. ‘İthalat bağımlılığı yüksek’, ‘dış ticaret açığı veren’, ‘istihdama katkı oranı yüksek’ ve ‘ihracat potansiyeli yüksek’ sektörlere bu paket kapsamında finansman sağlanacak.

– Stratejik öncelik, orta yüksek ile yüksek teknoloji ürünleri ve sektörlerinde olacak.

– Üç ana faaliyet alanını, hammadde ve ara malı imalatı, makine imalatı ve tarım olarak belirlendi

Reklam

– Hammadde ve ara malı üretiminde iki yıla kadar ‘anapara geri ödemesiz’ – azami 10 yıl olmak üzere – 150 milyon TL’ye kadar yatırım kredisi sağlanacak.

– Bir yıla kadar anapara geri ödemesiz – azami 5 yıl olmak üzere – 30 milyon TL’ye kadar işletme kredisi verilecek.

– Makine imalatı finansmanında iki yıla kadar anapara geri ödemesiz – azami 10 yıl olmak üzere – 150 milyon TL’ye kadar yatırım kredisi sağlanacak.

– Seracılık dışındaki tarım alanlarında da işletme kredileri için 12 ay, yatırım kredileri için de 60 ay vade sağlanacak.

– Tarım sektöründe sağlanacak kredilerin vadesi, seracılıkta işletme kredileri için 14 ay, yatırım kredileri için 84 ay olarak belirlendi.

Albayrak ayrıca Türkiye’nin haziran ayından itibaren cari fazla vereceğini vurgulayarak “Bu istikamette devam edersek 2019 yılı inşallah tarihimizin en yüksek cari fazlasını verdiğimiz bir yıl olacak” dedi.

Albayrak’ın konuşmasından öne çıkan bazı bölümler ise şöyle:

“Her alanda atmamız gereken adımları teker teker hayata geçireceğiz. Yılın 2. yarısından itibaren net şekilde dengelemeyi daha fazla göreceğiz. Alacağımız tedbirlerle 2019’u bütçe anlamında da daha rahat yöneteceğiz.

Ocak ve şubat en kötü dönem olarak geride kaldı. İşsizlikte trend aşağı yönlü şekilde hızla gittiğini görmeye başlayacağız. Türkiye 2002’de başlattığı yürüyüşüne taviz vermeden devam edecek.

İhracata dayalı katma değerli bir modeli benimseyeceğimizi ifade ettik. Geçtiğimiz ay açıkladığımız yapısal dönüşüm adımları paketimizde de kredilerin belirlenen stratejik alanlara yönlendirileceği teşviş edileceğiyle alakalı stratejimizi ifade ettik.

2002 sonrasında uyguladığımız politikalar neticesinde, 2002’de orta-ileri ve ileri teknolojili ihracatın payı ise yüzde 31 olan payı 2018 itibarıyla yüzde 39,9 seviyelerine yükselmiştir.