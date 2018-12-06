Yeni şartlar: Konkordato ilanını zorlaştıran teklif yasalaştı

Konkordato ilanını zorlaştıran teklif yasalaştı. Konkordato ilanları için yeni şartlar getirildi.

Konkordato terimi, borçlarını ödeyemeyen şirketin mahkemeye başvurarak alacaklılara belli bir düzen içinde tarafsız şekilde ödeme yapılmasını talep etmesine ilişkin uygulanan prosedür için kullanılıyor.

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Piyasalarda özellikle son aylarda alacak-verecek dengesini sağlayamayan farklı sektörlerden şirketler ve de şahıslar, bankalardan ve alacaklılardan gelen kredi baskısına karşı koymak adına konkordato ilan ediyor.

Üç aylık bilançolar dikkate alınacak

AA’nın haberine göre, yeni kanunla, İcra ve İflas Kanunu’nun 15 Mart 2018’de yürürlüğe giren konkordatoya ilişkin hükümleri revize ediliyor.

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Buna göre, sadece ‘kamu yararına denetim yapma yetkisine sahip’ denetim firmaları rapor hazırlayabilecek.

Denetim firmaları, hatalı ya da mahkemeyi yanıltıcı rapor hazırlamaları halinde lisans iptaline varan cezalarla karşı karşı kalabilecek.

Konkordatoya giden şirketlere atanan komiserlerden en az birinin bağımsız denetçi olması zorunluluk haline gelecek. Düzenlemeyle şu anda 250 olan rapor verebilecek kuruluş sayısı 110’a düşecek.

Raporlarda son 45 gün yerine üç aylık bilançolar dikkate alınacak.

Belgelere yönelik değişiklik

Kanunla, borçlunun, konkordato talebine ekleyeceği belgelere yönelik değişiklik yapılıyor, eklenecek belgeler arasındaki finansal analiz raporu, güvence veren denetim raporu olarak değiştiriliyor.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından Türkiye Denetim Standartları’na göre yapılacak denetim kapsamında hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin yapılacağı hususunda makul güvence veren denetim raporu ile dayanakları, konkordato başvurusu sırasında mahkemeye sunulacak.

Denetim raporunu hazırlayacak denetim kuruluşlarının faaliyetleri, bu kuruluşların hak ve yükümlülükleri, hazırlanan raporların ilgili kurum tarafından incelenmesi ve denetlenmesi, bu raporlar sebebiyle denetim kuruluşlarının idari ve hukuki sorumlulukları ile diğer hususlar hakkında, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanacak.

Komiser seçimi

Kanunla, konkordato komiserinin seçimi, nitelikleri ve eğitimiyle ilgili düzenleme yapılıyor.

Üç komiser görevlendirilmesi durumunda komiserlerden biri, mahkemenin bulunduğu ilde faaliyet göstermek şartıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilmiş bağımsız denetçiler arasından seçilecek.

Komiserler bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan komiser listesinden seçilecek. Listeye kayıt için Adalet Bakanlığı’nca izin verilen kurumlardan alınacak eğitimin tamamlanmış olması gerekecek. Bir kişi eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada geçici komiser ve komiser olarak görev yapamayacak.

Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte görülen konkordato talepleri hakkında, talep tarihinde yürürlükte bulunan hükümler uygulanacak.