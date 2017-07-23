Yeni Sakarya valisi görevine tekbirlerle başladı

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Sakarya valiliğine atanan İrfan Balkanlıoğlu’nun görevine tekbirler eşliğinde başladığı görüntüler ortaya çıktı.

Balkanlıoğlu, 21 Haziran’daki valiler kararnamesiyle Sakarya valiliğine atanmıştı.

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Halk TV’nin yayınladığı görüntülerde, yeni valinin, bir grubun getirdiği ‘tekbir’ler eşliğinde makam odasına yürüdüğü görülüyor.

Vali, makam odasına geldiğinde 15 Temmuz’a atıfla “İyi püskürttünüz” dedikten sonra “Aranızda gazi olan var mı?” diye soruyor. Bu sırada bir kişinin el kaldırdığı görülüyor.

Görüntülerin ne zamana ait olduğu bilinmiyor. Halk TV, grubun İsmailağa Cemaati’ne mensup olduğunu iddia etti.