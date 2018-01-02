‘Yeni sahibi’ Diyanet de bilmiyor: En eski botanik bahçesinin akıbeti meçhul!

Türkiye’nin en eski botanik bahçesi tahsis edilen Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), bu alanı nasıl kullanacağına henüz karar veremedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün davetiyle Türkiye’ye gelen Alman Prof. Dr. Alfred Hilbron tarafından 1935’te kurulan İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi geçen yılın ağustos ayında DİB’e bağlı İstanbul Müftülüğü’ne devredilmişti.

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Aradan geçen zaman boyunca ağaç, çalı, otsu, tropik ve subtropik yaklaşık 5 bin bitkinin bulunduğu bahçenin akıbetinin ne olacağı kesinlik kazanmadı.

Diken’in sorusu üzerine bilgi veren Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), alanın müftülüğe tahsis edildiğini ancak teslim alınmadığını bildirdi.

Cevapta, burada nasıl bir uygulama yapılacağı ya da nasıl projelendirileceği konusunda bilgi olmadığı belirtildi.

‘Çalışma yok’

Bu yanıtın ardından Diken, İstanbul Müftülüğü’ne de botanik bahçesinin akıbetini sordu.

Müftülükten gelen yanıtta da şöyle dendi: “İstanbul Müftülüğü’ne tahsisli söz konusu arazi konusunda yapılacak çalışmalar, devir teslim işleminin ardından belirlenecektir. Konuyla ilgili şu aşamada bir çalışma yürütülmemektedir.”

Türkiye’den Uluslararası Botanik Bahçeleri’ne kayıtlı iki bahçeden biri olan İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi, hem lisans öğrencilerinin hem de ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin eğitiminde kullanılıyor.