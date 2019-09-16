Yeni Şafak’tan ayrılan yazarın İBB’den maaş alması iktidar medyasını ‘köpürttü’

Yeni Şafak’ın eski yazarı Özlem Albayrak’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) maaş aldığının ortaya çıkması, iktidara yakın medyada polemiğe neden oldu.

Kaplan, Öztürk, Albayrak ve Dede…

Albayrak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen cezayı eleştiren bir yazısı Yeni Şafak’ta yayınlanmayınca 14 Eylül’de gazeteden istifa etmişti.

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Star gazetesi yazarı Ersoy Dede bir gün sonra kaleme aldığı yazısında, Albayrak’ın istifa haberini Twitter’dan paylaşarak gazeteyi linç ettirdiğini dile getirdi.

Dede, Albayrak’ın İBB’ye bağlı Boğaziçi İnşaat Müşavirlik A.Ş.’nin (BİMTAŞ) personeli olduğunu ifade etti. Yazıda, Albayrak’ın şu an dış görevle İBB Kültür Daire Başkanlığı’na bağlı Tuzla Kültür Merkezi’nde görevini sürdürdüğüne dikkat çekildi. Ayrıca Albayrak’ın İBB olanaklarıyla bir yıl yurtdışına dil öğrenmeye gittiği kaydedildi.

Dede’ye sert yanıt

Benim saklayacak hiç bir şeyim yok, operasyonel yazı yazanlar kendine baksın.



Velhasıl çok ayıp etmişsin Ersoy Dede, çok çirkinleşmişsin. Söylenecek başka şeyler de olabilirdi ama aynı kabalıkla cevap vermek istemem. Reklam September 15, 2019

Dede’nin yazısına Twitter’dan yanıt veren Albayrak, eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve kayyımlar hakkında yazdığı yazıların da yayınlanmadığını belirtti. İBB’de çalışmasının gizli bir tarafı olmadığını ifade eden Albayrak, ‘bir açığının bulunmaya çalışması’nın acizlik olduğunu dile getirdi.

Yazar, Dede’ye de “Benim saklayacak hiçbir şeyim yok, operasyonel yazı yazanlar kendine baksın. Velhasıl çok ayıp etmişsin Ersoy Dede, çok çirkinleşmişsin. Söylenecek başka şeyler de olabilirdi ama aynı kabalıkla cevap vermek istemem” sözleriyle seslendi.

Dede de yazısının ardından Twitter paylaşımlarıyla Albayrak’a yüklenmeyi sürdürdü. “Sen halen Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu tarafından yönetilen belediyeden maaş alan birisin. İstifa et konuşalım” diyen Dede, Albayrak’ın İBB’de çalıştığının bilinmediğini ifade etti.

‘Yalıda oturan…’

Albayrak, Dede’nin yazısını Twitter hesabından paylaşan Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan’a da yanıt verdi.

Albayrak, İBB’de çalıştığının gazete tarafından bilindiğini belirterek “Belediyeden burs alıp ABD’ye gittiğimi ispatlamayan ise şerefsizdir” diye yazdı.

Albayrak özetle Kaplan’a şöyle yüklendi: “İletişim mezunu, sosyoloji yüksek lisanslı, doktorasını bitirmek üzere olan, dil bilen birisinin, 4 bin 500 tl maaşla bir kurumda çalışması çok tuhafmış. Ne ihale aldım, ne danışmanlık yaptım, ne genel müdür oldum. Yalıda oturup hükümet kurup hükümet yıkan birine çok gelmiş!”

Bi de 10 yılda isteğe göre FETÖ’cü, PKK’cı, liberal, solcu, İslamcı, en son milliyetçi muhafazakar, moda editörü olan, isimsiz bildiriyle başbakan deviren, bodrum kattan kirası dolarla ödenen yalıya iftira atarak yükselenler var. Hangisi yazar hangisi tetikçi çok net ortada… — Cemile Bayraktar (@cemilebayraktr) September 15, 2019

ABD’ye gittiğinde İBB’den ücretsiz izin aldığını belirten Albayrak’a Kaplan’dan yanıt gecikmedi. Kaplan, “Gerçekler ortaya çıkınca CV’sini sıralamış hanımefendi, ben aynı görgüsüzlüğü yapmam” ifadesini kullandı.

Sabah yazarı, Albayrak’tan, İBB’den nemalanın ‘candaş/yandaş’ gazetecileri açıklamasını, ‘kimin nerden nemalandığı’nın bilinmesini de istedi. Kaplan, “Hodri meydan!” dedi.

Öztürk’e de eleştiri

Kaplan, bugünkü köşesinde de Albayrak’ın yanı sıra, TV’de Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi’den Selman Öğüt’le tartışan, eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç’ın eski danışmanı ve eski Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk’ü de eleştirdi.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

“Birisi dönemin BaşbakanYardımcısı Arınç’ın danışmanlığından Anadolu Ajansı’nın Genel Müdürlüğü’ne uzun bir devlet kariyeri yapmış. Milletvekili yapılmayınca, Davutçu saflarda yerini almış.

Diğeri yıllardır İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanıymış ama yazarlık kariyeri boyunca bunu okurundan gizlemiş. Yetmemiş, birSMS’le işinden edilen binlerce İBB çalışanına bigane kalmış. Gazetesinden de İBB Başkanı İmamoğlu’nun sağ kolu olan CHP İstanbul İl Başkanı’nı gönlünce savunamadığı için istifa etmiş. Ortada bariz bir ‘çıkar çatışması’ (conflict of interest) var ama o bunu saklamayı tercih etmiş. Nitekim o da şimdi Davutçu saflarda…

Ve bu iki isim de var olan veya ellerinden giden çıkar ilişkileri sebebiyle Başkan Erdoğan’a karşı pozisyon almamış gibi millete ahlâk satmaya kalkıyor. İlke ve prensip kelimelerini dillerinden düşürmüyorlar. Ahlâk, insanın yalnız dilinde değil; esas gönlünde olacak.”