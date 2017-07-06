Yeni Şafak’la ‘alternatif gerçeklik’: Adalet Yürüyüşü de, Katar krizi de iç savaş için

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak, bugünkü manşetinde 15 Temmuz’un yıldönümünde Türkiye’ye karşı ‘saldırı dalgası’ başlatıldığını öne sürüp birbirinden bağımsız bir dizi konuyu da savına kanıt diye sundu.

Buna göre Körfez ülkelerinin Katar’a yaptırımları, Adalet Yürüyüşü ve son dönemde Suriyelilere yönelik gerginlikler de planın bir parçası.

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Yazılarında sık sık Türkiye üzerine ‘oynanan’ oyunlardan, Ortadoğu’da büyük savaş planlarından ve ‘değişen haritalar’dan bahseden; çoğu komplo teorilerini andıran ‘tehdit’ örneklerini ‘acımasız direniş’le kıracaklarını yazan İbrahim Karagül’ün başında olduğu Yeni Şafak, iddialı manşetiyle dikkat çekti.

‘İç çatışma istiyorlar’ başlığıyla verilen birinci sayfa haberinde gazete, “Almanya ile FETÖ, ABD ile PKK ve Körfez ülkeleri üzerinden Türkiye’ye karşı yeni bir saldırı dalgası başlatıldı. 15 Temmuz’un yıldönümünde sahnelenen senaryo, içeride Kılıçdaroğlu’nun toplumsal çatışmaya ayarlı yürüyüşü ve Doğan Medya Grubu’nun Suriyelileri hedef alan nefret içerikli haberleri ile yönetiliyor” yorumunu yaptı.

Katar da kimmiş, asıl hedef Türkiye

Tüm bunların Türkiye’yi ‘dünyada yalnızlaştırma’ amacını taşıdığı söylenen haberde, buna örnek olarak da Körfez ülkelerinin Katar’la krizi gösterildi ve şu yorum yapıldı: “Türkiye-Almanya arasındaki gerilim, Türkiye içindeki Alman uzantıları üzerinden bir istikrarsızlık sürecine dönüştürülmek isteniyor. 15 Temmuz darbe girişimine destek veren Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez ülkeleri de, ABD ile birlikte bir başka cepheden Türkiye karşıtı yeni saldırı dalgasını büyütüyor, açık biçimde Türkiye’nin aleyhine ne varsa destek veriyor.”

Yürüyüş meğer bu yüzdenmiş

Yorum manşetinin en dikkat çekici kısmı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı Adalet Yürüyüşü’yle ilgili bölümü.

Yürüyüşten ‘çokuluslu saldırının parçası’ diye söz edilen haberde, aslında her şeyin çok açık olduğu öne sürüldü: “Kılıçdaroğlu’nun provokatif yürüyüşü ile Suriyelilere yönelik nefret kampanyası işte tam da bu saldırı dalgasıyla aynı anda gerçekleşiyor. Kılıçdaroğlu’nun Almanya ile yakın bağlantıları, Mısır Cunta lideri Sisi ile aynı anda Türkiye’yi hedef gösteren açıklamaları, yeni saldırının Türkiye ayağını da ifşa eder nitelikte. CHP liderinin ‘yürüyüşü’nün nasıl bir çokuluslu planın parçası olduğu, açık biçimde Türkiye’ye saldırının bir parçası olduğu, yeni bir 15 Temmuz senaryosuna dönüştürüldüğü net bir şekilde ortaya çıkıyor.”

Doğan medya da nasibini aldı

Yeni Şafak, rakip gazete Hürriyet ve ‘ezeli düşman’ Doğan medyasına da geniş yer verip, kurumun yaptığı Suriyelilere yönelik haberlerin planın bir parçası olduğunu savundu. Haberde bol bol Hürriyet gazetesi ve sitesinin haberlerinden görseller kullanıldı.

Gazetenin diğer iddiası ise yurt dışında yaşayan Türkiye kökenlilere yönelik. Avrupa’daki Türk ve Müslümanların hedef alınacağını söyleyen Yeni Şafak, ırkçı ve İslamofobik saldırılar yapılacağını öne südü.