Yeni Şafak’ın iddiası: Şarbon sonrası et fiyatlarında vurgun

Yeni Şafak’ın iddiasına göre ithal hayvanlarda şarbon hastalığı görülmesi üzerine büyük firmalar et fiyatlarına 5 liralık zam yaptı. 5 liralık zam daha kapıda…

Gazetenin iddiasına göre şarbon korkusuyla ithal ete ilgi azalınca piyasalar hareketlendi. Yerli etteki yüksek talep artışını ranta dönüştürmek isteyen karaborsacılar, fiyat artışı yapmak için harekete geçti. Sahip oldukları hayvan sayısıyla piyasayı etkileme gücüne sahip firmalar yerli ete son bir hafta içinde 5 lira zam yaptı.

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Gazetenin iddiasına göre önümüzdeki günlerde de ikinci beş liralık zam bekleniyor. Gazetenin verdiği rakamlara göreyse vurguncuların yaptığı piyasa oyunu nedeniyle, et toptancılarında dana karkas kemikli etin fiyatı 27.5 TL’den 34-35 TL aralığına geldi. Kasaplardaysa kıymanın fiyatı 45-47 TL aralığına yükseldi.

Et ve Süt Kurumu’nun Brezilya’dan kurbanlık olarak getirip Ankara Gölbaşı’daki özel bir çiftliğe bıraktığı yaklaşık 4 bin büyükbaş hayvandan 50’si şarbon hastalığı nedeniyle ölmüştü. İstanbul’da da, 48 kişi, kurbanlık hayvanların etlerini yemeleri ya da temas etmeleri sonucu şarbon şüphesiyle hastaneye başvurmuştu. Altı kişide şüpheli hafif deri lezyonları görülmesi üzerine tedavilerilerine başlanmıştı. Söz konusu çiftlikteki hayvanlar aşılanarak karantinaya alındı.