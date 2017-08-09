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Yeni Şafak’ın iddiası: Adil Öztürk Almanya’dan geçici oturum izni aldı

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Yeni Şafak, darbe girişiminin kilit isimlerinden, ‘FETÖ’nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu söylenen Adil Öksüz’ün Almanya’a sığındığını iddia etti.

Fotoğraf: DHA

Yeni Şafak’tan Yasemin Asan’ın haberine göre darbe girişiminin ertesinde Akıncı Üssü yakınlarında yakalanıp “Tarla bakıyordum” deyince serbest bırakılan Öksüz, iki kişi tarafından Almanya’da görüldü.

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Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bir belgeyle, bu bilgiyi emniyetin yanısıra MİT ve Ankara başsavcılığına bildirdi.

Buna göre, iki ayrı kişi Öksüz’ü, Frankfurt’ta ve Ulm’da gördüğünü söylüyordu. Gazete, Öksüz’ün, Almanya’da Baden-Württemberg eyaletine geçici oturum talebinde bulunduğunu yazdı.

Yeni Şafak’a göre geçici oturum talebi yabancılar polisi tarafından kabul edildi. Ancak Öksüz’ün ismi resmi kayıtlara kabul edilmesi gerekçelendirilemeyeceği için işlenmedi.

Öksüz’ün işlemleri tamamladıktan sonra da Hannover’a gittiği de yine haberde yer alan iddialardan.


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