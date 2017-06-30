Yeni Şafak ‘zam’ diyemedi: İstanbul’da toplu taşıma ücretleri ‘değişmiş’ 

AKP’ye yakın Yeni Şafak gazetesi, İstanbul’da toplu ulaşım araçlarına yapılan zammı okuyucularına ‘toplu taşıma ücretleri değişti’ diye duyurdu.

İstanbul’da toplu ulaşım araçlarına yarından itibaren geçerli olacak şekilde zam yapıldı. Tam bilet 2.30’dan 2.60 liraya, öğrenci bileti ise 1.15 liradan 1.25 liraya yükseldi.

Ulaşım zammıyla ilgili haberinde ‘zam’ ifadesini kullanmaktan imtina eden Yeni Şafak, ‘İstanbul’da toplu taşıma ücretleri değişti’ başlığını tercih etti.

Aynı gazete, yaklaşık bir ay önce CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin su zammıyla ilgili haberinde ise elini korkak alıştırmamıştı.

‘Zam yapılmadı, fiyatlar arttı’

Yeni Şafak’ın bu başlığı akıllara Ankara ve İstanbul’da ekmek fiyatlarının artışını ‘Ekmeğe zam yapılmadı ancak fiyatlar arttı’ başlığıyla duyuran TRT Haber’i getirdi.