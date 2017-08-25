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Yeni Şafak yazarının ‘derdi’: Devlet engellilerden ‘lüks araba’ vergisi almıyor, bu adalet değil 

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Yeni Şafak yazarı Ergün Yıldırım, engellilerin ÖTV (özel tüketim vergisi) ödemeden lüks araç alabilmesinin adaletsiz bir uygulama olduğunu savundu.

Fotoğraf Aljazeera.com.tr’den alınmıştır.

Yıldırım, Twitter hesabından paylaştığı mesajda “Engelli aileler daha lüks arabalar alıyor ve devlet hepimizden aldığı vergiyi onlardan almıyor. Bu adalet değil” dedi.

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‘Ölen emeklinin maaşı da ölmeli’

Hayatını kaybeden emeklilerin yakınlarına ölüm aylığı bağlanmasını da yanlış bulan Yeni Şafak yazarı “Ölen emeklinin maaşı da ölmeli! Kızına vs geçmesi yanlış. Kızı vs gerçekten ihtiyaçlı ise devlet fakir fukara fonu ile destek çıkmalı. Sosyal devlet anlayışı ile uygulanan bazı uygulamalar, dürüst halk kesimini de devleti de keriz yerine koyuyor” ifadelerini kullandı.

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