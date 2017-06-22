Yeni Şafak yazarı ‘bıyık modası’nın çıkışını anlattı: Her şey Erdoğan-Fidan görüşmesinde başladı

Anadolu Ajansı’nın eski genel müdürü ve Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, AKP’de bir süre önce başlayan ve dönem dönem etkileri görülen ‘bıyık modası’nın hikayesini anlattı.

Bir dönem AKP içinde ‘bıyık’ modası başlamış, kabine üyeleri ve partinin üst düzey isimlerinden bıyık bırakanlar olmuştu.

‘Sen benim talimatlarıma itiraz mı ediyorsun?’

Öztürk, ‘Bıyık meselesi nasıl başladı?’ başlıklı yazısında durumun başlangıcını şöyle anlattı: “Geçen sene MİT Müsteşarı Hakan Fidan haftalık olağan görüşmelerinden birini bitirmek üzereyken, Erdoğan’dan sakal bırakmak için izin istiyor. Hem çok seyahat etmesi, hem de cildinin tahriş olması nedeniyle ihtiyacı var. Erdoğan, ‘Sakal uygun olmaz, bıyık bırak istersen’ diyor. Fidan ise bıyık bırakmak istemez. O zaman, ülkede yaşayan bıyıksız erkeklerin başına ne getirdiğini bilmiyor tabii. Tam o esnada içeri Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan giriyor. ‘Hasan’ın da bıyığı yokmuş. Senin neden bıyığın yok?’ diyor birden. Her zamanki gibi ‘Emirleriniz efendim’ diye karşılık verir refleks olarak. ‘Sen en iyisi bıyık bırak’ der Hasan Doğan’a. Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı içten içte gülerken, şaşkın Hasan Doğan hayatında ilk kez bıyık bırakacak olmanın heyecanıyla odadan çıkar.”

O günden sonra Erdoğan’ın ‘nazının geçtiği herkese’ bıyık bıraktırdığını yazan Öztürk, cumhurbaşkanının itiraz edenlere ise “Sen benim talimatlarıma itiraz mı ediyorsun?” diye karşılık verdiğini aktardı.

‘Sakalsız ve bıyıksız olanlar, köşe bucak kaçıyor’

Öztürk şöyle devam etti: “Ne kadar mazeret varsa sıralanır ama Erdoğan hiçbirini kabul etmez. Rivayet o ki, bıyık bırakan bir başbakan yardımcısı bir gün ‘Efendim bana bıyık yakışmadı, çok itici oldum, kesmek istiyorum bıyıklarımı’ der. Erdoğan da ‘Olur’ diye karşılık verir. İzin aldığına mı sevinsin, yoksa itici olduğunun teyit edildiğine mi üzülsün, bilememiş. Fakat bıyıklarını kesmiş yine de. Bir süre sonra bakanlar kurulu değişikliğinde kabine dışı kalır. ‘Bıyıklarını kestiği için kabine dışında kaldı’ diye düşünenler, bunu Erdoğan’a soramaz tabii. Ama bunun bıyık modasının yaygınlaşmasında önemli bir dönüm noktası olduğu söyleniyor. Bıyık bırakınca itici olduğunu düşünenler, kesmeyip sakal bırakıyor şimdi. Sakalsız ve bıyıksız olanlar da, köşe bucak cumhurbaşkanından kaçıyor.”

‘Bu işte bir MİT parmağı var’

Konuyu takip için Erdoğan’ın bıyıklı başdanışmanlarından Mustafa Varank’ın ‘şahit’ olarak yazıldığını belirten Yebni Şafak yazarı, yazısını şöyle bitirdi: “Ezcümle, Hakan Fidan bıyık bırakmadı ama yüzlerce kişinin bıyıklanmasına neden oldu. Kendisi de sakal bıraktı. Dedim, bu işte bir MİT parmağı var.”