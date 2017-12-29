Yeni Şafak haberi: 15 Temmuz ‘kahraman’ı yüzbaşı ‘FETÖ’cüyüm’ deyip teslim olmuş

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Genelkurmay binasında yaralanan ve ‘kahraman‘ ilan edilip madalya takılan Yüzbaşı Burak Akın’ın “Ben FETÖ üyesiyim” diyerek teslim olduğu öne sürüldü.

Dönemin Genelkurmay 2’nci başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdürlüğünü yapan Akın, 15 Temmuz gecesi dönemin Kara Kuvvetleri komutanı orgeneral Salih Zeki Çolak’la birlikte Kara Havacılık Okulu’ndaki şüpheli hareketliliği denetlemeye giden ekibin içindeydi. Çolak’ın dönüşü sırasında darbecilerle korumalar arasında Genelkurmay’ın kapısında çıkan çatışmada Burak Akın ayağından yaralanmıştı. Yaralanmaya ilişkin görüntüler güvenlik kameralarına da yansımıştı. Anadolu Ajansı, Akın’ın o gece yaşadıklarına ilişkin haberine ‘Kahraman yüzbaşıyı hain darbeciler durduramadı’ başlığını atmıştı.

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Yeni Şafak’tan Hüseyin Likoğlu’nun haberine göre Ankara İl Emniyet Genel Müdürlüğü’ne giden Akın ‘FETÖ üyesi’ olduğunu ve itiraflarda bulunmak istediğini söyledi. Akın, örgütün kendisine baskı yaptığını belirterek, “Artık baskılara dayanamıyorum” dedi.

Haberde, Akın’ın o gece Çolak’ın aracını Genelkurmay’a dönerken yolda çeşitli bahanelerle yavaşlattığı ve karargahta hazırlık yapan darbecilere zaman kazandırdığı belirtildi.

Halen sorgusu süren Akın’ın ne tür baskılara maruz kaldığı ve ‘FETÖ üyesi’ olduğu halde darbeciler tarafından vurulmasını nasıl açıkladığı henüz bilinmiyor.