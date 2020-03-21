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Yaramazlara biraz batar!

Rekor sayı: İtalya’da son 24 saatte ‘corona’dan 793 kişi hayatını kaybetti

İtalya’da yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 793 kişi artarak 4 bin 825’e yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Daha önceki rekor 627’yle düne aitti.

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Vaka sayısı ise bugün 6 bin 557 artarak 53 bin 578’e ulaştı.

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