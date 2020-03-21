Rekor sayı: İtalya’da son 24 saatte ‘corona’dan 793 kişi hayatını kaybetti

İtalya’da yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 793 kişi artarak 4 bin 825’e yükseldi.
Daha önceki rekor 627’yle düne aitti.
Vaka sayısı ise bugün 6 bin 557 artarak 53 bin 578’e ulaştı.
Yaramazlara biraz batar!
İtalya’da yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 793 kişi artarak 4 bin 825’e yükseldi.
Daha önceki rekor 627’yle düne aitti.
Vaka sayısı ise bugün 6 bin 557 artarak 53 bin 578’e ulaştı.
Çin’de ortaya çıkan ve Türkiye dahil 160’ın üzerinde görülen corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
Britanya Maliye Bakanı Rishi Sunak iş yerlerine gidemeyen çalışanların maaşlarının yüzde 80’inin, ayda 2 bin 500 sterline kadar hükümet tarafından karşılanacağını söyledi.
İçişleri Bakanlığı, corona virüsü nedeniyle toplu asker uğurlama törenlerine izin verilmemesini istedi.
Gerekli görülen durumlarda corona virüsü tespit etmek için ücretsiz yapılan PCR testinin bazı özel laboratuvarlarda yüksek ücret karşılığı yapıldığı ortaya çıktı. Uzmanlar bu testlerin hem yasa dışı hem halk sağlığı için tehlikeli olduğunu söylüyor.
Tıpta uzmanlık eğitimi alan öğrenciler pandemi döneminde ihtiyaç olursa görevlendirilebilecek.