Rekor sayı: İtalya’da son 24 saatte ‘corona’dan 793 kişi hayatını kaybetti

Gerekli görülen durumlarda corona virüsü tespit etmek için ücretsiz yapılan PCR testinin bazı özel laboratuvarlarda yüksek ücret karşılığı yapıldığı ortaya çıktı. Uzmanlar bu testlerin hem yasa dışı hem halk sağlığı için tehlikeli olduğunu söylüyor.