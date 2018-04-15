Türkiye, sentetik uyuşturucu ölümlerinde Avrupa’da bir numara

Avrupa Uyuşturucu ve Bağımlılığı İzleme Merkezi’ne (EMCDDA) göre Türkiye, sentetik uyuşturucular nedeniyle yaşanan ölümlerde Avrupa’da ilk sırada. Geçen yıl Türkiye’de 580 kişi, ucuz ve kolay temin edilebilen Bonzai adlı uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti.

Habertürk’ten Serpil Yılmaz’ın aktardığına göre EMCDDA, 2017 yılı uyuşturucu raporunu yayınladı. Raporda, Avrupa Birliği’ne üye 28 ülke, Türkiye ve Norveç’e dair veriler paylaşıldı.

Reklam

Raporda, yüksek dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle 2017 yılında 580 kişinin yaşamını yitirdiği Türkiye’nin konumu üç şekilde vurgulandı:

-Çok fazla sayıda yakalama gerçekleşti.

Reklam

– Genç nüfusu ile ciddi bir tüketici pazarı haline geldi.

– Avrupa Birliği, Ortadoğu ve Asya arasında uyuşturucu ticareti rotalarında yer alıyor.

Ölümlerin artmasındaki en büyük etkenin, ucuz ve kolay temin edilmesi bakımından sentetik uyuşturucuların en yaygın kullanılma biçimi olarak Bonzai gösterildi. Ayrıca 2015’te Türkiye’de, diğer tüm ülkelerin rapor ettiği miktarların toplamından daha büyük miktarda, (5.7 milyon tablete denk gelen) MDMA (Ecstasy) yakalandığı bildirildi.