‘Yeni parti’ye katılan Aydın: Müthiş bir dip dalgası geliyor, AKP’den yüzde 12 alıyoruz

Meral Akşener liderliğinde kurulacak yeni partiye katılan eski MHP’li Koray Aydın, yaptırdıkları anketlere göre AKP’den 12 puan aldıklarının görüldüğünü söyledi.

‘Milli merkez’ çizgide, ‘milliyetçi muhafazakar’ ve ‘Atatürkçü’ olacağı açıklanan yeni partinin ekim ayı içinde kurulması planlanıyor.

Son olarak Aydın da yeni partide yer alacağını ilan etmiş, Aydın 2019’daki seçimlerde Akşener’in cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacağını açıklamıştı.

‘Ana muhalefet olabileceğini gördüm’

Cumhuriyet’ten Ayşe Sayın’a konuşan Aydın sözlerine “Ben böyle bir dip dalgası hiç görmedim. Müthiş bir dip dalgası geliyor” diyerek başladı.

Yaptırdıkları araştırmalara göre kuracakları partinin AKP, CHP ve MHP’den oy alacağını söyleyen Aydın şöyle devam etti: “En çok oyu AKP’den alıyor. Aşağı yukarı sekiz dozuk anket yapıldı, bir tane de ben yaptırdım. AKP’den 12 puan alıyor. Baktım AKP zaten 2015 haziranında yüzde 40’a düşmedi mi? Zaten 10 puan geri gelmişti. Demek ki o kitlenin kafası karışık, yeni adres boşluğu doldurabildiği taktirde o kitle o partiye oy verecek. Bu anketlere net şekilde de yansıyor. Onun dışında hem MHP hem CHP’den de ciddi oy alıyor. Hatta ben bu oylarla ana muhalefet olabileceğini gördüm. Ayrıca üç tane de Meral hanımı cumhurbaşkanı aday göstererek anket yaptırdık.”

‘AKP’de ciddi oy kaybı var’

Aldıkları sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın birinci turda kazanamadığını aktaran Aydın, seçimin ikinci tura kalması halinde, Erdoğan’ın ikinci turda ilk tur oyunu göremeyeceğini öne sürdü.

Aydın şöyle devam etti: “Meral hanımın kadın kişiliğinin büyük avantaj sağladığını gördük. Her düşünceden insan onu yumuşak, daha sempatik buluyor. Bu bir avantaj siyaset dünyasında. O zaman bu siyasi avantajın en iyi şekilde kullanılması lazım. Ve anketlerde şunu da gördük. AKP oy kaybediyor, birer birer oylarının düştüğünü gördük. Zaten onun iktidar politikalarına da yansıdığını gördüm. ‘Metal yorgunluğu’yla ifade edilen sihirli cümlenin arkasında uğradığı ciddi oy kaybı var. Şuna inanıyorum: Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2019’da bu kurulacak partinin adayıyla, Erdoğan baş başa kalmalı. Bu ikisi baş başa kalırsa bana göre Erdoğan’ın hiç şans yok. Hatta ilk turda aldığı oyu bile alamayacağını iddia ediyorum.”