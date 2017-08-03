Yeni parti kurmaya hazırlanan Akşener: Çok hızlandık, önemli adımlar attık

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Yeni parti kurma hazırlığında olan eski MHP’li Merak Akşener, önemli adımlar attıklarını söyledi.

Akşener’i telefonla arayan Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, yeni parti kurma hazırlığındaki ismin ilk kez kararlı, heyecanlı, yüksek moralli ve umutlu ifadeler kullandığını yazdı.

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Akşener, kuruluşu kasım ayında tamamlanacak partiyle ilgili “Çok hızlandık, önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye genelinde örgütlenme aşamasına henüz başlamadıklarını belirten Akşener, “Sağlam ve güvenli adımlar atmak için önce partinin resmi kuruluşunu resmen tamamlayacak sonra da örgütlenmeyi tamamlayacağız” dedi.

İhraç edilen isimlerden Özdağ, yeni bir parti için Meral Akşener’le çalışmaya başladıklarını söylemiş, yeni partide yer almayacağını söyleyen Sinan Oğan ise MHP kongresinde aday olacağını açıklamıştı.